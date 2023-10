Studiare Giurisprudenza oggi significa in maniera crescente saper utilizzare le opportunità di difesa dei diritti messe a disposizione dall’Unione Europea.

Cittadini, imprese, enti pubblici e privati sempre più spesso trovano nella Corte di Giustizia un giudice che permette una piena protezione dei loro diritti. I professionisti di area civilistica sono pertanto chiamati ad applicare il diritto alla luce anche delle pronunce della Corte di Lussemburgo, una Corte che svolge una funzione importante contribuendo a chiarire in qual modo possa essere garantita l’osservanza del Trattato e della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Per meglio sviluppare la conoscenza del diritto civile italo-europeo la professoressa Lucia Ruggeri, direttrice della scuola di specializzazione in Diritto Civile, ha ricevuto un invito dal Gabinetto della Corte di Giustizia. Un’esperienza di formazione, studio e ricerca che permette di sviluppare metodologie didattiche dedicate anche allo studio dei casi trattati dalla Corte destinati a rafforzare la protezione dei diritti in Italia. La professoressa Ruggeri, già coordinatore di Consorzi Europei finanziati dalla Commissione Europea dipartimento della Giustizia, durante il periodo di studio ha effettuato incontri istituzionali con i giudici italiani e sviluppato sinergie per favorire la mobilità di studenti della scuola di Giurisprudenza, dottorandi e specializzandi nella Corte.