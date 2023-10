La diciottesima avventura della Lube Civitanova in Champions League inizierà tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum mercoledì 22 novembre (ore 20,30) nella Pool E della fase a gironi contro un team reduce dal secondo turno preliminare. Il nome della prima rivale non è noto, ma la Cev nelle ultime ore ha ufficializzato date e orari delle gare interne dei biancorossi e della trasferta in Belgio contro il Greenyard Maaseik.

Dopo l’esordio, la settimana successiva (data e orario ancora da fissare), i cucinieri saranno di scena all’ Arena Sparta Podvinny Mlyn per sfidare la Vk Lvi Praga, per chiudere il girone d’andata martedì 12 dicembre (ore 20,30) alla Steengoed Arena contro i belgi del Greenyard Maaseik. Il girone di ritorno si aprirà a ridosso di Natale, giovedì 21 dicembre alle 20,30 all Eurosuole Forum per il match contro i cechi del Vk Lvi Praga, mentre a inizio gennaio (9, 10 o 11 gennaio, orario da definire) l’avversaria sarà quella proveniente dalle qualificazioni. Ultima gara del gironcino mercoledì 17 gennaio alle 20,30 all’Eurosuole Forum ospitando il Greenyard Maaseik.

Intanto la Lube stasera (ore 17,15) affronta il suo sesto test di precampionato. Gli uomini di Chicco Blengini sosterranno un allenamento congiunto aperto al pubblico all’Eurosuole Forum con la Sieco Service Ortona di Nunzio Lanci, formazione di Serie A2 Credem Banca in cui militano l’ex cuciniero Stefano Patriarca e due altri atleti cresciuti nella cantera della Lube, Diego Cantagalli e Tommaso Fabi. Si tratta del secondo faccia a faccia con il sodalizio abruzzese nel corso della preparazione atletica biancorossa. Venerdì 15 settembre, infatti, la Cucine Lube Civitanova aveva avuto la meglio 3-1 dopo una partenza difficoltosa. Per i vicecampioni d’Italia sarà un altro impegno molto utile dopo le vittorie centrate con l’Abba Pineto e la stessa Sieco Service Ortona, il doppio successo ottenuto con la Yuasa Battery Grottazzolina e il pareggio di venerdì scorso al termine dei quattro set disputati nell’allenamento congiunto tiratissimo con la Consar Ravenna. Venerdì alle 17, poi, i biancorossi saranno di scena ancora all’Eurosuole Forum di nuovo contro la Yuasa Battery Grottazzolina, avversaria per la terza volta in questa preseason.