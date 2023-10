Grande festa per i coniugi Mario Fattori e Mariella Bernabei che il 24 settembre hanno festeggiato il loro 50esimo anniversario di matrimonio al santuario della Madonna dell’Ambro.

La coppia di Sarnano si è sposata il 15 settembre 1973 nella chiesa dei Taccarelli, frazione di Amandola. Entrambi hanno perso uno dei genitori quando erano ancora molto giovani. Nonostante le avversità hanno sempre avuto il coraggio e la determinazione per affrontare le difficoltà della vita. Mario ha lavorato in Francia e in Valle d’Aosta come dipendente Saipem. Poi decide di tornare nelle Marche per stare accanto alla propria famiglia e qualche anno prima della pensione viene assunto come operaio specializzato alla Merloni Elettrodomestici.

Mariella, dopo aver frequentato da ragazza una scuola di taglio e cucito ed essersi specializzata nella realizzazione di abiti sartoriali, si trasferisce a Roma per aiutare la sorella Rita nella gestione del bar del loro zio Antonio. Tornata ad Amandola per stare accanto alla madre vedova, ha lavorato in proprio realizzando abiti su misura. Circondati dall’affetto dei figli Giuseppina ed Alessandro, dei nipoti Adele, Emma e Manuel, dei parenti e degli amici, hanno festeggiato al ristorante Ai Pini di Sarnano.