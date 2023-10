Festa dei nonni a Villa Cozza

È stato un pomeriggio speciale, ricco di amore, affetto e condivisione tra nonni, nipoti, familiari, figli, operatori ed altre persone care quello di ieri a Villa Cozza e al centro diurno “La Sorgente” durante la festa dedicata ai nonni.

La cucina della struttura ha deliziato con i suoi manicaretti, i Cantastorie di Passo di Treia con i loro stornelli e la loro musica hanno portato gioia e la danza e gli abbracci con gli ospiti hanno reso tutto ancora più bello. «Un ringraziamento speciale all’assessore alle politiche sociali, Francesca D’Alessandro, per aver condiviso questo momento con noi e per i suoi calorosi complimenti – fa sapere Ircr Macerata – grazie anche a tutti i familiari che hanno partecipato e al nostro presidente Amedeo Gravina che è stato con noi. La festa è stata un successo grazie al clima d’affetto e allegria che le nostre operatrici, le nostre psicologhe ed assistenti sociali hanno saputo creare per i nostri anziani».