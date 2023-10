Da novembre Macerata ospiterà la sede del Consolato onorario della Lituania nelle Marche. La conferma è arrivata stamattina, dopo l’incontro conoscitivo organizzato dalla Camera di Commercio Marche.

Il presidente Gino Sabatini ha infatti accolto una delegazione diplomatica composta dall’ambasciatrice del paese baltico Dalia Kreivienė, dalla funzionaria d’ambasciata Laura Sereniene e dal console onorario della Repubblica di Lituania in Italia per la Regione Marche Antonello De Lucia. Sabatini, insieme al segretario generale Fabrizio Schiavoni, ha accompagnato l’ambasciatrice dal Prefetto di Ancona Darco Pellos, dal sindaco Daniele Silvetti e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centrale Vincenzo Garofalo. Gli incontri odierni sono stati la premessa per l’organizzazione in novembre di giornata di focus sulla Lituania e di b2b con le imprese del territorio in occasione proprio dell’inaugurazione della sede del consolato onorario nelle Marche a Macerata il prossimo 15 novembre.

L’interscambio tra Marche e Lituania, a giugno 2023, si assesta sui 44,5 milioni di euro e vede la nostra regione esportatrice soprattutto di apparecchi per uso domestico e calzature. Nel colloquio conoscitivo in Camera di Commercio, è emerso interesse anche verso una collaborazione in ambito biomedicale, oltre che su infrastrutture e food.