Una conoscenza estiva sarebbe finita con abusi sessuali su di una bambina di 7 anni. Sotto accusa è finito un 47enne campano. Oggi si è aperto il processo al tribunale di Macerata. I fatti contestati all’uomo risalgono all’agosto del 2020. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Claudio Rastrelli, nel corso di quella estate il 47enne aveva conosciuto la bambina e la sua famiglia che erano in vacanza a Porto Recanati. Si sarebbe instaurato un rapporto di amicizia fino a che non sarebbe avvenuto l’episodio che ora è al centro di un processo per violenza sessuale su minore. L’uomo, approfittando della conoscenza con la bambina, continua l’accusa, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime sulla spiaggia, vicino ad uno stabilimento balneare. La minorenne aveva poi raccontato ai genitori quello che era accaduto e loro avevano fatto denuncia. In seguito alle indagini si è arrivati al processo che oggi si è aperto in tribunale e in cui i genitori della bambina si sono costituiti parte civile. L’imputato è difeso dall’avvocato Marco Poloni e contesta con forza le accuse sostenendo di non avere toccato la bambina.

(Gian. Gin.)

*Il nome dell’imputato viene omesso a tutela della vittima