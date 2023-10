Sangiustese indenne a Castelfidardo

Finisce a reti bianche tra Sangiustese VP e Castelfidardo una gara intensa e combattuta, giocata su buoni ritmi tra due formazioni che fino all’ultimo hanno provato a trovare l’episodio decisivo per far pendere la bilancia dalla propria parte.

Tornano a casa con un punto importantissimo per il morale i ragazzi di mister Bolzan, che hanno combattuto ad armi pari con grinta e determinazione contro un organico compatto e in salute come quello fidardense, caratterizzato da ben poche sbavature e una grande disciplina e organizzazione collettiva.

Tanti assenti nelle fila rossoblu, con mister Bolzan che dava fiducia in avanti a Ouedraogo, Monachesi e Trillini, con Minella che tornava disponibile in panchina mentre si fermava per un affaticamento accusato in settimana il neo acquisto Tulli. Esordio tra i pali per Shiba, subito protagonista con un intervento decisivo. Continuava la striscia positiva per mister Giuliodori, che, non potendo contare su Cannoni per infortunio e Fabiani per squalifica, portava con se in panchina per gettarlo nella mischia in corsa bomber Nanapere.

Prima frazione avara di emozioni con spazi bloccati e squadre attente a non scoprirsi, da calcio piazzato le occasioni più nitide per sbloccare il punteggio, entrambe nella ripresa. Il rientro dagli spogliatoi vedeva una formazione ospite più aggressiva e dinamica, con gli ingressi di Orlietti, Lattanzi e Shiba a dare vivacità, ma era il piazzato di capitan Omiccioli a 10’ dal termine a passare ad un soffio dalla porta difesa da Elisei, dando a tutti l’illusione del gol.

Sul lato opposto era la punizione laterale di Fabbri al 40’ st, deviata provvidenzialmente da Shiba a scheggiare la parte alta della traversa, il pericolo più grande corso dai rossoblu, autori di una gara sempre attenta e concentrata. Domenica a far visita alla Sangiustese VP per la quinta giornata di andata del campionato di Eccellenza arriverà il Monturano Campiglione, reduce dall’1-1 di oggi con il Montegiorgio.

Il tabellino:

CASTELFIDARDO (4-3-3): Elisei, Morganti, Fabbri, Nacciarriti L., Imbriola, Rotondo, Kurti (29’ st Fossi), Miotto, Piazze (28’ st Nanapere), Nacciarriti E., Braconi. A disposizione: Schirripa, Coppi, Pedini, Catalani, Graciotti, Cannoni, Camara. All. Mario Giuliodori.

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Shiba K.; Marini, Sopranzetti, Pigini, Tombolini (15’ Orlietti); Sfasciabasti, Omiccioli, Proesmans; Monachesi, Ouedraogo (29’ st Lattanzi), Trillini (15’ st Shiba H). A disposizione: Cingolani, Ferrari, Morresi, Sauchelli, Minella, Del Gobbo. All. Rubén Dario Bolzan.

TERNA ARBITRALE: Francesco Tasso della sezione di Macerata (Andrea Belogi di Ancona e Lorenzo Longarini di Macerata)

NOTE: locali in divisa bianca con banda verde, pantaloncini e calzettoni verdi, portiere arancio; locali in divisa rossoblu, pantaloncini e calzettoni blu, portiere celeste; corner 2-3; ammoniti Fossi, Nacciarriti E., Proesmans, Marini, Shiba H.; recupero 1’ pt, 3’ st.