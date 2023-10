È stata inaugurata ieri la farmacia Guglini Dr Giorgio a Corridonia che continua la tradizione di famiglia con un completo restyling dei locali e l’ampliamento dei servizi offerti al suo interno. All’inaugurazione, oltre a tanti cittadini e affezionati clienti, erano presenti la sindaca Giuliana Giampaoli, la vice sindaca Nelia Calvigioni e l’assessora al Commercio Gemma Acciarresi, oltre ai rappresentati delle associazioni commerciali della zona.

«Il farmacista oggi non è solo l’esperto del farmaco ma un vero e proprio consulente per la salute e il benessere psicofisico – ha detto Giacomo Guglini, gestore dell’attività di famiglia da 10 anni – . Sono felice di rappresentare la terza generazione di farmacisti Guglini a Corridonia dopo mio nonno Giovanni e papà Giorgio».

Oltre alla riorganizzazione degli spazi, nuova veste grafica anche per il logo e le vetrofanie esterne della farmacia e tutto il reparto della comunicazione interna e digitale.

«Il progetto del rinnovo locali è nato prima di tutto per potenziare l’offerta dei servizi, per noi sono fondamentali e lo saranno sempre di più in futuro, e dalla realizzazione di una nuova stanza è diventato un restyling completo con un arredamento più moderno, elegante e funzionale – ha spiegato Guglini -. Abbiamo lavorato molto all’interno della farmacia nell’area esposizione per rendere più agile la fruibilità dei prodotti ai clienti e offrire un’accoglienza più efficiente. Inoltre abbiamo rinnovato il sito web dal quale si possono prenotare online vari tipi di servizi, da quelli classici alle consulenze. Siamo presenti anche su Instagram (farmaguglini) e Facebook (FarmaciaGuglini)».

L’ascolto del paziente per andare incontro alle sue esigenze è l’obiettivo della farmacia Guglini.

«Abbiamo creato uno spazio accogliente e moderno dedicato alle consulenze per i nostri clienti – ha affermato Giacomo Guglini -. Oltre ad offrire servizi più standard come autoanalisi e telemedicina abbiamo ampliato l’offerta verso prestazioni “di nicchia” come gli screening gratuiti per l’insufficienza venosa con pletismografo, screening dell’infiammazione cronica, l’analisi della cute e del cuoio capelluto gratuiti, test gratuiti per dare una consulenza altamente personalizzata ed efficace al cliente. Puntiamo sulla formazione continua e nello staff ci sono farmacisti specializzati in nutrizione e dermocosmesi per offrire consulenze serie ed efficaci nella risoluzione dei disturbi che il paziente accusa».

Giacomo Guglini svela il “plus” della storica farmacia. «Siamo molto orgogliosi del nostro “Progetto Recupero Performance” – ha concluso il farmacista – dove attraverso l’analisi della composizione corporea e del sistema nervoso autonomo del paziente si va a contrastare i disturbi legati allo stress eccessivo e all’infiammazione cronica lavorando su alimentazione, stile di vita ed integrazione personalizzata. Eseguiamo analisi del microbiota intestinale per le problematiche gastrointestinali dove non ci limitiamo a vendere il test ma ci occupiamo anche dell’interpretazione del risultato, seguiamo dall’inizio alla fine il processo di recupero dando una consulenza idonea alle problematiche riportate dal paziente».

La farmacia Guglini Dr. Giorgio si trova in viale Europa 151/c a Corridonia. Per informazioni si può contattare il numero 0733434492 o il numero Whatsapp 3911375759 e scrivere una email all’indirizzo [email protected] . Visitate il sito www.farmaciaguglini.it il profilo Instagram “farmaguglini” e la pagina Facebook “FarmaciaGuglini”.

(Articolo promoredazionale)