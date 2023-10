Colpo di scena in casa Ascoli Calcio. Con un comunicato di trentuno parole, in queste circostanza quelle classiche, la società ha sollevato dall’incarico il direttore sportivo Marco Valentini. Un autentico fulmine a ciel sereno con la separazione tra Valentini e il patron Massimo Pulcinelli che fino a ieri, almeno apparentemente, erano stati un tutt’uno.

Il risultato di Brescia-Ascoli, peraltro un pareggio, ovviamente non c’entra nulla. Ma quella giocata al “Rigamonti” resta comunque l’ultima partita dell’Ascoli con il dirigente maceratese nelle vesti di diesse. Valentini, che in passato aveva già lavorato per l’Ascoli, venne chiamato dallo stesso Pulcinelli per prendere il posto del diesse Lupo il quale, a sua volta, aveva sostituito Polito.

La sua avventura bianconera è durata 23 mesi, meno di due anni: venne presentato il 31 ottobre 2021.

Questo il comunicato della società pubblicato sul proprio sito ufficiale: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Marco Valentini. Il Club ringrazia Valentini per il suo operato e gli augura i migliori successi professionali”.

Tutti gli acquisti del diesse Valentini: Bellusci, Tsadjout, Falasco, Paganini, Ricci, Giordano, Lungoyi, Ciciretti, Donati, Simic, Falzerano, Giovane, Gondo, Mendes, Gnahorè, Adjapong, Baumann, Proia, Forte, Sidibè, Marsura, Masini, Millico, D’Uffizi, Haveri, Barosi, Manzari, Kraja, Viviano, Rodriguez, Nestorovski, Bogdan, Di Tacchio, Bayeye, Milanese.