Incendio a Recanati, a fuoco quattro ettari di sterpaglie. L’allarme è scattato intorno alle 10,40 e lanciarlo sono stati i residenti che hanno visto le fiamme alte in un campo nella zona di via Fratelli Farina. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco. Come prima cosa si è pensato a mettere in sicurezza le quattro abitazioni presenti nella zona, non è stato comunque necessario evacuare nessuno. Quindi i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, che nel frattempo anche a causa del vento si erano estese di parecchio. Alla fine sono stati circa quattro gli ettari andati in fumo. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica, l’incendio è stato completamente spento. Restano da accertare le cause che hanno scatenato il rogo.