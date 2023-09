Due dei cinque atleti convocati in Nazionale per i Campionati del mondo di ginnastica artistica, che si terranno in Belgio a partire da domani, sono targati Virtus “Evaristo Pasqualetti” di Macerata. Un ulteriore importante riconoscimento per la storica società sportiva maceratese che, a suon di risultati nazionali ed internazionali, si conferma tra le leader del movimento della ginnastica artistica italiano.

Matteo Levantesi e Mario Macchiati, della Fermo 85 ma che gareggia per i colori della Virtus con la quale ha vinto il Campionato italiano di Serie A1, fanno parte del team azzurro allo Sportpaleis di Anversa. «Un Campionato del mondo è sempre importante ma questo lo è un po’ di più perché serve anche per qualificarsi alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 – ha sottolineato il presidente della Virtus, Giorgio Luzi – I risultati degli ultimi dodici mesi costituiscono un eccellente base di partenza per gli azzurri: vice campioni europei a Monaco nel 2022, quarti ai mondiali di Liverpool a Novembre 2022 e Campioni Europei ad Antalya in Turchia lo scorso Aprile. In tutte queste occasioni Matteo Levantesi era uno dei cinque membri della Nazionale e con le sue Parallele divine, oltre agli altri cinque attrezzi (Corpo Libero, Cavallo, Anelli, Volteggio e Sbarra) ha portato punti fondamentali per l’ottenimento di questi risultati».