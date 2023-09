Un documentario sugli ultras potentini

Definiti “il dodicesimo uomo in campo”, ci sono sempre, con la pioggia e con il caldo, a casa e in trasferta. Vivono il calcio sugli spalti con quell’ardore che si ha solo rispondendo ad una vera e propria chiamata fideistica nella propria squadra del cuore. Sono gli ultras, categoria a parte tra i tifosi, molto attiva anche a livello locale.

E a quelli di Potenza Picena, il gruppo Ultras ’77 verrà dedicato un documentario che vuole ripercorrere il cammino e l’evoluzione del gruppo, dalla nascita fino ad oggi. «Il documentario vuole raccontare – ha precisato il direttore esecutivo della Looks Video, Luca Marcelli – cosa ha significato e cosa significa essere tifoso del Potenza Picena calcio 1945, una delle società più longeve nonché una piazza storica del calcio dilettantistico marchigiano, che si è sempre distinta per un fortissimo connubio tra la tifoseria, la squadra e la città». La proposta ha trovato il supporto dell’associazione commercianti “I Piceni” e di diverse imprese partner, nonché dell’amministrazione comunale di Potenza Picena con l’assessore alla cultura e turismo, Tommaso Ruffini: «Il calcio per Potenza Picena rappresenta da sempre un ambiente dove si vive un forte senso di appartenenza e di attaccamento alla città. Raccontarlo con gli occhi e con il cuore del tifo potentino sarà sicuramente una bella esperienza per la nostra comunità e non solo». Il palinsesto prevede interviste ai tifosi, ai rappresentanti dei vari gruppi ultras che sono sorti dal 1977 ai giorni nostri, agli ex presidenti, ai calciatori ed agli allenatori che si sono succeduti in quasi mezzo secolo.

Entusiasmo e gratitudine da parte di Nazzareno Basili “Neno” e Robertino Romagnoli “Zippo” del gruppo Ultras 1977: «Il documentario vuole valorizzazione al meglio questa importante tradizione che ha unito intere generazioni di tifosi e che ancora oggi continua e che ci rende fieri di essere Potentini. Ringraziamo l’amministrazione comunale e tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto, la Look Video e Luca Marcelli per aver dato vita ai nostri ricordi e tutti coloro che hanno partecipato al documentario e che hanno messo a disposizione il loro tempo per raccontare una straordinaria storia che ha reso celebre la nostra amata Potenza Picena in tutte le Marche. Invitiamo i cittadini a recarsi domenica 1 ottobre alle 15:30, allo stadio F.Scarfiotti per la partita della Potentina, per contribuire con la loro presenza e il loro tifo alla realizzazione del documentario».