Il festival di fotografia di Montefano, un evento che celebra la potenza della cooperazione e delle contaminazioni sinergiche nel mondo della fotografia, festeggia il suo ottavo compleanno con il tema “Soggetti smarriti”.

Realizzato con il sostegno ed il prezioso contributo della Regione Marche, del Comune di Montefano e – quest’anno – della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata ed organizzato dall’Associazione Effetto Ghergo presieduta da Cristina Ghergo – con Denis Curti come direttore artistico e Claudia Scipioni come coordinatrice logistica – il festival si è affermato come un polo cardine nel panorama fotografico nazionale. Il 2023 vede l’ingresso di un nuovo partner artistico, l’Accademia di Belle Arti di Macerata. Fin dalla sua fondazione il festival ha attirato un fitto nucleo di professionisti, coinvolgendoli in una commistione multipla di attività e sensazioni visive. Questa sinergia tra talenti ha contribuito a inquadrare il Festival come un centro di innovazione concettuale, distinguendosi per sette apprezzatissime edizioni.

Il cuore del festival è il premio dedicato al “fotografo delle dive” Arturo Ghergo, un omaggio ai grandi maestri della fotografia internazionale. Tra i vincitori delle edizioni precedenti, ricordiamo nomi illustri come Ferdinando Scianna, Maria Vittoria Backhaus, Piero Gemelli, Giovanni Gastel, Toni Thorimbert, Giuseppe Mastromatteo e Maurizio Galimberti.

Ma il premio è stato arricchito negli anni dai lavori di nuove promesse contemporanee: Federico Sorrentino, Alessandro Scattolini, Matteo Natalucci e Federica Mazzieri, Luna Simoncini, Monia Marchionni, Marco Gatta e Noemi Comi, che hanno contribuito a creare una voce espressiva unica, capace di sedimentarsi nella memoria di chi ama questa espressione artistica.

Il festival si svolge su più piani operativi, abbracciando sia l’universo digitale che lo scenario fisico. Quest’anno, con il titolo “Soggetti smarriti”, assume una connotazione strutturalmente ibrida. Oltre alle tradizionali mostre diffuse, workshop, letture portfolio e connessioni progettuali con altri poli espositivi del territorio marchigiano, il festival propone anche incontri social, dirette streaming e presentazioni di libri, arricchendo l’offerta tematica per il suo affezionatissimo pubblico. Una delle caratteristiche distintive dell’edizione 2023 è la collaborazione con quattro Accademie di Belle Arti nazionali – Macerata, Milano, Roma e L’Aquila – che contribuiranno con i loro migliori corpus fotografici a creare una mostra collettiva, offrendo un viaggio per immagini conturbante e poeticamente tortuoso.

Nell’ambito della premiazione, la commissione dell’ottava edizione del Premio Arturo Ghergo ha assegnato all’unanimità il riconoscimento alla carriera alla fotografa milanese Paola Mattioli e il premio Giovane Talento a Ilaria Sagaria, giovane artista sarda. Entrambe le autrici, ognuna secondo il suo personale percorso, hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo di un’iconografia antropologicamente intima, capace di trasfigurare la meravigliosa complessità dell’animo umano in scatti dal sapore rivoluzionario. Denis Curti commenta così «Il Festival di Fotografia di Montefano 2023 promette di essere un’edizione straordinaria, un connubio unico di creatività, innovazione e bellezza visiva. Non vediamo l’ora di accogliere tutti gli appassionati di fotografia e gli amanti dell’arte per condividere questa esperienza indimenticabile».

Angela Barbieri, sindaca di Montefano, esprime la sua soddisfazione «Siamo all’ottava edizione di questa bellissima kermesse, anche quest’anno abbiamo con noi una grande artista, Paola Mattioli, che aggiunge lustro ad un evento già importante e che questa Amministrazione è fiera di portare avanti. Il nostro impegno per sostenere gli eventi culturali a Montefano c’è, crediamo fermamente che siano un arricchimento per la nostra cittadina e, quest’anno, la presenza ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, un hub di idee, relazioni e competenze al servizio della progettualità del territorio maceratese, ci fa sentire che stiamo procedendo per la strada giusta».