Ricaricare attraverso una app i veicoli elettrici. Ora è possibile. In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile che si è appena conclusa, Contram e i Comuni di Matelica e San Severino hanno ultimato l’allestimento di due stazioni di ricarica per veicoli elettrici sia autoveicoli che velocipedi.

A San Severino nel piazzale della Stazione, lunedì alla presenza della sindaca Rosa Piermattei, l’assessora all’ambiente Sara Bianchi, l’assessore all’Urbanistica Jacopo Orlandani, l‘assessora al turismo Michela Pezzanesi e del consigliere comunale nonché vice presidente Contram Luca Bonci, è avvenuta l’attivazione della stazione di ricarica. Per la Contram sono intervenuti il presidente Stefano Belardinelli, il geometra Sergio Mancinelli e l’architetto Valentina Gagliardi che hanno supervisionato e avviato l’effettiva messa in funzione.

La “stazione” di San Severino fa parte della rete di punti ricarica per veicoli elettrici e ciclostazioni nate con il progetto “Sistema di mobilità sostenibile ciclabile nelle vallate del Chienti e del Potenza” in attuazione dell’azione “Interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e ciclo-pedonali e per l’incentivazione di trasporti urbani puliti”, un progetto che è arrivato a conclusione da qualche mese ed ha visto come stazione appaltante l’Unione Montana Potenza, Esino Musone.

«L’obiettivo del progetto – si legge in una nota – è quello di valorizzare le aree montane dal punto di vista turistico, economico e infrastrutturale, prevedendo la realizzazione di infrastrutture dedicate alla mobilità eco-sostenibile, alla costruzione di opere complementari al servizio dei ciclisti (ricariche elettriche, parcheggi dedicati, attrezzaggio nodi di scambio intermodale, ciclostazioni, punti d’ informazione ciclo turistica) e all’individuazione di percorsi cicloturistici (ciclovie) all’interno delle aree urbane del cratere sismico, riqualificando percorsi e strade secondarie poco trafficate». I 16 Comuni interessati: Camerino – Castelraimondo – Cerreto D’Esi – Corridonia -Esanatoglia – Fabriano – Macerata – Matelica – Mogliano – Petriolo – Pollenza – San Severino Marche – Sarnano – Tolentino – Treia – Urbisaglia.

Il punto ricarica è di proprietà del Comune di San Severino e sarà gestito dalla Contram Mobilità, nell’ambito dell’integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale della Provincia di Macerata, per il tramite dell’impresa consorziata Contram. «La gestione e l’utilizzo da parte dell’utenza – continua la nota – sono garantite dal sito: “contram.ecospazio.it”, un’applicazione che può essere utilizzata anche da smartphone e che rende l’utente completamente autonomo. È sufficiente registrarsi, collegare un metodo di pagamento e seguire le semplici istruzioni che si trovano sia on line che affisse in loco». La stazione di ricarica di San Severino appena attivata, insieme a quella di Matelica di prossima attivazione, andranno a fare parte di un più ampio circuito di punti ricarica dell’entroterra (in espansione) che al momento comprende Camerino Terminal Contram e quartiere Vallicelle, Castelraimondo Piazza Dante. Questo sta a significare che l’utente potrà fruire con il suo account indistintamente dei quattro punti attivi e accedere velocemente ed automaticamente al servizio ricarica.