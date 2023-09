di Mauro Giustozzi

Overtime fa 13 nel segno de “La passione per lo sport”. Questo il tema scelto dagli organizzatori il festival nazionale del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva che torna a Macerata con un cartellone ricchissimo di appuntamenti dal 4 all’8 ottobre prossimi. Oltre 50 eventi disseminati in 20 location del centro storico, piazze, teatri come Lauro Rossi e Filarmonica, galleria Antichi Forni e biblioteca Mozzi Borgetti per il tradizionale appuntamento capace di portare in città tanti protagonisti dello sport nazionale, atleti e giornalisti, ma anche capace di calamitare un turismo culturale-sportivo capace in quei giorni di riempire alberghi e ristoranti del capoluogo.

Anche quest’anno saranno tantissimi i protagonisti: da vecchi amici di Overtime come Federico Buffa, Pierluigi Pardo, Marco Franzelli, Franco Bragagna ad autentici protagonisti dello sport italiano come Sara Simeoni, Dan Peterson, Zdenek Zeman, Aldo Serena, Ciro Ferrara, Manuela Benelli, Francesco Damiani fino a protagonisti dello spettacolo del calibro di Nino Frassica. A testimoniare la crescita in questi 13 anni di Overtime una sala consiliare gremitissima di associazioni sportive, rappresentanti del Coni e dello sport paralimpico, e anche quasi per intero la giunta comunale a dimostrazione del sostegno e dell’importanza che viene data ad una manifestazione come Overtime. «La crescita di Overtime è nei fatti con la presenza di tantissimi ospiti di rilevanza nazionale che sono nel programma di questa edizione – ha esordito il sindaco Sandro Parcaroli – saranno quattro giorni molto partecipati di un festival che offre chiavi di lettura nuove e inedite. Cittadini, appassionati, sportivi e curiosi avranno l’occasione di entrare in contatto con tanti campioni dello sport e del racconto sportivo, ci saranno proiezioni, esposizioni, mostre, con aperture verso il mondo del fumetto e dell’alimentazione legate tutte allo sport. Per Macerata l’ennesima vetrina che ci proietta a livello nazionale».

Il festival si aprirà mercoledì prossimo con le testimonianze di Luigi Casadei, Roberto Ceriscioli e Sabri Bedzeti, rappresentanti del movimento paralimpico marchigiano in collaborazione con Cip Marche. Alle 19 ad inaugurare ufficialmente la manifestazione un ospite di eccezione, che ha fatto dello spettacolo, del gioco offensivo e delle preparazioni a base di gradoni il mantra della sua carriera, mister Zdeněk Zeman che presenterà il libro “La bellezza non ha prezzo” insieme al coautore Andrea Di Caro. «Tredici anni fa eravamo appena 4-5 persone alla presentazione di Overtime – ha ricordato l’organizzatore Michele Spagnuolo della Pindaro eventi – oggi vedere questa sala piena mi riempie di orgoglio e soddisfazione ma ci dà anche una grande responsabilità. Overtime racconta il mondo dello sport e della sua pratica in un mash-up di arti e discipline, creando nuove chiavi di lettura differenti e contemporanee. Incontri, proiezioni, esposizioni ed eventi dedicati a giornalismo, letteratura, cinema, fumetto, fotografia, alimentazione e tanto altro, focalizzando l’attenzione sul mondo dello sport e mettendo in luce quegli aspetti che alle volte restano ingiustamente nascosti all’ombra dei riflettori».

Giovedì 5 ottobre spazio a tematiche sociali e di stretta attualità come la violenza di genere: a trattarla e sviscerarla sarà la nota criminologa Roberta Bruzzone nel contesto di un evento promosso dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Macerata nell’ambito del progetto “Guardami negli occhi” per il contrasto alla violenza sulle donne. Presenti grandi protagonisti dello sport: Marco Macina, Dan Peterson, Sara Simeoni che il 6 ottobre sarà anche protagonista del tradizionale incontro organizzato da Overtime in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 e il progetto “La vita si suda”, a cui parteciperanno la sociologa Silvia Agnani e Paolo Nanni. Non mancheranno appuntamenti dal sapore vintage, che celebreranno il fascino della Serie A degli anni Ottanta e Novanta con la presenza di Aldo Serena, Ciro Ferrara, mentre sabato 7 tra gli eventi di punta alle ore 18, in piazza Cesare Battisti, lo storyteller Federico Buffa torna al festival raccontando con il suo inconfondibile e inimitabile stile storie di passione sportiva con protagonisti campioni celebri e meno celebri mentre in serata a teatro Lauro Rossi ecco Nino Frassica, attore, comico, showman tra i più apprezzati del panorama nazionale, che presenterà il suo ultimo irriverente libro “Paola. Una storia vera”. Nella giornata conclusiva della manifestazione, l’8 ottobre, spazio alla presentazione dei libri come “Rata da scoprire, il libro diventa documentario” con la partecipazione di Enrico Scattolini, Paolo De Felice, Andrea Fabiani, degli ex calciatori della Maceratese Claudio Turchetto e Renzo Brando, “Una storia in quindici round e dodici battute” con l’autore Marco Pastonesi, la presentazione del libro “I signori del doping. Il sistema sportivo corrotto contro Alex Schwazer”, alla presenza dell’autore Sandro Donati. «Passione competenza, voglia di fare da parte della Pindaro – ha ribadito l’assessore allo sport Riccardo Sacchi – altrimenti Overtime non sarebbe durata così a lungo. A questo va affiancato il Comune che ha sostenuto questa manifestazione nei tre anni di nostra amministrazione perchè riteniamo sia un fiore all’occhiello per Macerata e il suo territorio, un valore aggiunto che promuove lo sport, l’associazionismo, l’etica nello sport ma anche vetrina del Maceratese».

La vicesindaca Francesca D’Alessandro ha ricordato come un’iniziativa dentro Overtime sarà dedicata proprio alla denuncia della violenza di genere con un’educazione alle buone relazioni che devono esserci sempre più in particolare nelle nuove generazioni mentre Luisa Pocognoli delegata provinciale del Cip ha ribadito l’importanza per lo sport paralimpico di mettersi in evidenza anche attraverso questo evento. Protagoniste della manifestazione saranno anche le proiezioni e i concorsi sui documentari e cortometraggi sportivi, una vetrina ormai tradizionale per valorizzare i lavori di registi e videomaker di settore. Overtime Film Festival si consolida come una tra le più prestigiose rassegne cinematografiche a tematica sportiva in ambito nazionale.

Confermata la tradizionale e partecipatissima sezione che guarda all’enogastronomia e alla sana alimentazione con Tipicità, Coop Adriatica 3.0, Istituto Tecnico Agrario Garibaldi, impreziosita dalla partecipazione della stella Michelin Pierpaolo Ferracuti del ristorante Retroscena. Le premiazioni del tradizionale contest di cucina che coinvolgerà appassionatamente gli studenti ai fornelli si svolgeranno domenica 8 ottobre.

Tre le mostre in programma durante le giornate di manifestazione. Alla Galleria Antichi Forni “Scatti e ritratti. La passione per lo sport” a cura del fotografo maceratese Massimo Zanconi. A completare il quadro “Passione da indossare”, esposizione di esclusive maglie da gioco a cura di Nicola Calzaretta alla Galleria Gaba e “Passione al centro” a cura di Fabrizio Centioni e Tandem alla Galleria del Commercio. Tante le scuole coinvolte nella tredicesima edizione. Saranno organizzati incontri con gli studenti di Ite Alberico Gentili, Ita Giuseppe Garibaldi, Istituto comprensivo Dante Alighieri, liceo scientifico Galileo Galilei, convitto nazionale Leopardi, Ipsia Corridoni di Corridonia. Il festival di Overtime è realizzato in collaborazione con Regione Marche, Comune di Macerata, Provincia di Macerata, UniMc, Coni Marche, Cip Marche, Panathlon International Club Distretto Italia, Accademia di Belle Arti Macerata. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, alcuni però con prenotazione.