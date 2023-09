Al Villaggio delle Ginestre è arrivato il momento della presentazione di un ulteriore elemento di innovazione che va a potenziare i servizi offerti dall’istituto attualmente diretto da suor Barbara Brunalli. Una biblioteca, forte di alcune migliaia di volumi, che è in corso di allestimento nei locali adiacenti alla aala polifunzionale.

Due gli appuntamenti messi in calendario per l’inaugurazione della biblioteca. Domani, venerdì, alle 17,30 al Villaggio delle Ginestre ci sarà la presentazione della biblioteca: tra i presenti il presidente del Cnsl Fabio Corvatta, l’ex rettore di Unimc Francesco Adornato, il priore dei Silvestrini di Fabriano don Vincenzo Bracci, il presidente nazionale degli agenti Siae Massimiliano Morico, l’imprenditore Michele Casali, l’assessora comunale alle Culture Rita Soccio e naturalmente la direttrice del Villaggio delle Ginestre suor Barbara Brunalli. Sabato, con inizio alle 10,30 nella sala Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, ci sarà una conferenza di Andrea Marinelli su “San Silvestro Guzzolini in atto di ricevere l’Eucarestia dalla Vergine. Spunti e riflessioni a partire dallo studio, sull’opera e il contesto”. Studio che ha avuto come protagonista quel Roberto Anconetani la cui famiglia ha donato i volumi posseduti al Villaggio delle Ginestre e al Cnsl.