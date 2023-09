Reunion degli amici e compagni di scuola delle elementari classe 1947/1948. Oggi sono tutti over 70, ma non hanno perso la voglia di condividere e ricordare i momenti della loro infanzia. E così l’altra sera a Civitanova, al ristorante La Locanda del Cavaliere, gli ex studenti della scuola elementare di Santa Maria Apparente si sono ritrovati per una conviviale carica di ricordi, aneddoti e divertimento.

Sedici i partecipanti alla cena, tutti hanno frequentato quella vecchia scuola di campagna, dove al piano superiore c’era un’abitazione e di sotto banchi e lavagna. Il gruppetto nonostante gli anni passati non si è mai perso di vista e anche nel 2008 hanno festeggiato l’antica amicizia. Per tutti i partecipanti un souvenir dell’incontro con un “sasso” fermacarte con le date che hanno scandito l’originario incontro e il rinnovato appuntamento. Ne hanno preso parte Frida Giannini, Franca Del Rosso, Claudia Cerolini, Rosanna Macellari, Maria Pia Boccanera, Maria Grazia Doria, Liliana Doria, Giuseppe Frapiccini, Marcello Bevilacqua, Pasquale Pierangeli, Giorgio Gismondi, Elio Schiavoni, Alessandro Doria, Fontilio Napoleoni, Silvano Vesprini.