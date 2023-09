27 Settembre 2023

ore 09:16

caricamento letture

Alla vigilia di una nuova stagione con grandi ambizioni Banca Macerata Volley si presenta nella nuova sede del Gruppo Fisiomed a Sforzacosta per una rinnovata collaborazione. Un doppio ruolo, sponsor ufficiale e medical partner, per il gruppo guidato da Enrico Falistocco che ha incitato i ragazzi della pallavolo Macerata vicini al quarantennale di attività.

«Non è una squadra qualsiasi – sottolinea Falistocco – una squadra che fa il campionato professionistico, per cui avvalora ancora di più i nostri interessi che sono naturalmente alla cura del territorio. Noi lo facciamo nel campo medico-scientifico e il nostro gruppo è cresciuto moltissimo. Questa nuova struttura che andremo a inaugurare poi il prossimo mese nasce appunto da questa necessità. Il mondo sportivo ha un ruolo importante e fondamentale, oltre che con la pallavolo Macerata altre soddisfazioni ci sono venute anche da squadre minori. Cerchiamo di godere delle loro vittorie, perché una loro vittoria è una nostra vittoria»

Tante novità nella società nata a Colleverde, il presidente Gianluca Tittarelli non nasconde la ambizioni: «La sfida è esserci, perché dopo 40 anni siamo ancora ai nastri di partenza. Questa anno, in un campionato nazionale di serie A/3 maschile, con una guida tecnica cambiata, Maurizio Castellano e con l’inserimento del direttore generale che è Italo Vullo, che ci aiuterà a crescere e a consolidarci. Oggi siamo qui da Fisiomed proprio per ringraziare e testimoniare la vicinanza di un partner importante che da tanti anni ci segue Sugli obiettivi evito di fare proclami, ma questa è una squadra che è stata costruita per fare bene, per dire la sua, ovviamente l’obiettivo è quello di almeno disputare i play-off leoff, il ruolo di questa città è la A/2 per il panorama, per il palcoscenico che è importante, però per andare in A/2 bisogna batteri gli avversari, nello sport è così, c’è una squadra avversaria al di là della rete, non sempre ci si riesce, merito anche a chi è appunto più forte. quindi quest’anno noi siamo attrezzati molto bene, però affrontiamo partita su partita. La partenership ci permette di assicurare ai nostri ragazzi, della prima squadra ma anche delle altre categorie, un supporto medico, fisioterapico e diagnostico di primo ordine. Velocità e professionalità sono due qualità importanti per chi deve appunto affrontare una stagione impegnativa come quella che ci accingiamo ad affrontare. Domenica, il 15 ottobre, la prima partita sarà al Banca Macerata Forum contro Bari, quest’anno saremo nel girone sud, quindi un girone impegnativo, squadre molto attrezzate, sarà un bel campionato».

(articolo promoredazionale)