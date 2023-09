Beneficenza e padel a braccetto. Il Rotary Club Macerata “Matteo Ricci” e la presidente Sabrina Morresi in collaborazione con il Tennis Padel Team Torresi di Macerata di Giovanni Torresi hanno organizzato la terza edizione, con lo scopo di raccogliere fondi in favore dell’Anffas. Il torneo di svolgerà il 7 e l’8 ottobre. L’organizzazione è curata dalla campionessa nazionale Patrizia Magnante. Si conta di raggiungere la quota record di iscrizione di 40 coppie: il sabato sarà dedicato alle fasi eliminatorie e la domenica per le semifinali e finali. Ci sarà un’area hospitality con i prodotti creati dai ragazzi dell’Anffas, tutto a supporto della beneficenza.