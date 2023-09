Circa 60 persone hanno partecipato domenica al Castello della Rancia di Tolentino all’evento organizzato dall’insegnante Sibilla Leanza “Yoga e musica nei luoghi della cultura”.

È intervenuto per un saluto il sindaco Mauro Sclavi che ha augurato una buona pratica.

«Il personale dell’associazione Tolentino arte e cultura – si legge in una nota – ha illustrato la storia del Castello della Rancia fiore all’occhiello degli edifici storici della città La lezione accompagnata dalle musiche ideate da Cinzia Pennesi e suonate alla viola da Laura Pennesi ha visto come tema ” La purificazione dei chakra”. Le vibrazioni della viola hanno aiutato i partecipanti ad abbandonare i pensieri».

L’organizzatrice e insegnante Sibilla Leanza crede molto a queste iniziative. «Aiutare la gente a ritrovare il proprio centro – dice – è molto importante per una società nel pieno rispetto di sé e del prossimo, se noi siamo in equilibrio lo è chi è vicino a noi». L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Tolentino.