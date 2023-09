Due generazioni nonna-nipote si racconteranno e comunicheranno fra loro scambiando idee e battute sulle loro differenti visioni della realtà quotidiana, evidenziando punti di contatto e differenze, in un’ottica di riscoperta delle nostre origini e dei valori universali che continuano ad accomunarci al di là dei continui e repentini mutamenti sociali e culturali. Accadrà domenica 1 ottobre, alle 18, in occasione della Festa dei nonni. Hab e LuNa eventi presentano uno speciale incontro a tema folk, origini e tradizioni del maceratese e dialogo tra le generazioni. L’incontro sarà un dialogo a due voci di Mina Sehdev e di Lucia Nardi volto ad approcciare il tema dell’attualità del folk sul piano antropologico, psicologico e dialettico a partire da una breve introduzione esplicativa. Nell’intento di dar vita anche a un confronto interattivo col pubblico,

I nonni sono essenziali e il dialogo tra generazioni lo è, poiché ci arricchisce come civiltà e come cittadini e Hab a questo aspetto culturale e sociale tiene molto. Infatti all’incontro sarà abbinato un aperitivo “delle tradizioni”, con salumi e formaggi tipici artigianali (“le cose sane e genuine di una volta”). Per info e prenotazioni si può chiamare direttamente Hab, in Via Gramsci 24, al numero 3792158311, in alternativa si può scrivere un messaggio whatsapp al 3208231167 oppure al 3282006320. Ingresso gratuito e aperitivo su prenotazione.