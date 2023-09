La Milano Fashion Week è stata anche vetrina per la creatività dei giovani stilisti grazie al Barbie Style Talent Contest, appuntamento di assoluto prestigio patrocinato dalla Regione Lombardia e dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, organizzato da Le Salon de la Mode – Musikologiamo con il sostegno anche di Confartigianato Imprese – Macerata – Ascoli Piceno – Fermo.

Grande soddisfazione per l’associazione di categoria, felice da una parte per l’ottima visibilità del contest, dall’altra per la vittoria finale che è andata ad una conterranea. Delle otto finaliste del concorso, infatti, quattro concorrenti sono marchigiane, compresa la prima classificata assoluta: Sofia Santolini (Filottrano), presentata al concorso dalla coach Marta “Jane” Alesiani.

Barbie Style Talent Contest è il risultato della visione innovativa di Gabriella Chiarappa, giornalista e manager di moda, che ha seguito il filo conduttore del popolare film Barbie, che sta sbancando ormai in tutto il mondo diventando un vero fenomeno culturale e di massa.

Così domenica scorsa, nello Spazio Diaz di Milano, a pochi passi dal Duomo, le otto giovani designer finaliste si sono messe alla prova, di fronte ad un’autorevole giuria di esperti del settore. «È stato per noi un onore poter sostenere questa importante manifestazione – le parole della vicepresidente di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo Natascia Troli – che ha messo in risalto l’eccellenza dei giovani in modo nuovo, ritagliandosi uno spazio nella settimana in cui i riflettori sono tutti puntati su Milano. Voglio fare i complimenti alla vincitrice del contest ed esprimere la soddisfazione per un riconoscimento che inorgoglisce tutte le Marche, una regione che ha sempre tanto da dire su innovazione e fashion. Penso, ad esempio, alla nostra Rassegna di Moda Sotto le Stelle, che da 37 edizioni mette sul palco ad Ascoli Piceno il meglio delle produzioni locali».

«La nostra associazione – ha aggiunto Paolo Capponi, responsabile interprovinciale del settore moda – ha a cuore i giovani e non poteva non supportare un evento di spessore, vista la curiosità suscitata durante la Fashion Week milanese. L’entusiasmo che vediamo nei giovani, vogliosi di intraprendere una brillante carriera nella moda, è il sentore che il comparto è dinamico e che c’è voglia di investire in un settore che è capace di rinnovarsi e mettersi in discussione. Complimenti ai nostri giovani stilisti marchigiani, talenti bravi e vincenti».