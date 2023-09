In scooter con i figli, senza patente né assicurazione: maxi multa per una mamma. E’ successo a Senigallia, dove i gli agenti del commissariato hanno fermato uno scooter quando hanno visto che a bordo c’erano tre persone.

Identificata la conducente, è venuto fuori che la donna stava viaggiando con i due suoi bambini. Da successivi accertamenti è emerso inoltre che la donna aveva anche la patente di guida revocata da diversi anni per guida in stato di ebbrezza, che lo scooter era privo di assicurazione, di revisione e di documenti di circolazione.

Per questi motivi le sono state contestate sanzioni per un totale di 7mila euro. Lo scooter è stato inoltre sequestrato.