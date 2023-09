Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Confindustria Macerata ricerca per azienda che opera nel settore informatico un/a tecnico informatico (cod. annuncio Conf 426). La risorsa si occuperà di progettazione, implementazione e assistenza di infrastrutture informatica in cloud, on-premises, ibride; di sicurezza informatica applicata al mondo Microsoft, Firewall e dispositivi secondari. Si richiedono precedenti esperienze nella mansione; Diploma di Istituto Tecnico a indirizzo informatico o Laurea in Informatica o affini. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda settore chimico un/a impiegato contabile (cod. annuncio Conf 427). La risorsa si occuperà della contabilità generale, della gestione del ciclo passivo aziendale e della registrazione delle fatture. Si richiede: esperienza pregressa nel ruolo; padronanza della lingua inglese; Diploma di Istituto Tecnico ad indirizzo Commerciale-Amministrativo o Laurea in discipline economiche. Sede di lavoro: provincia di Macerata (zona non costiera).

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Azienda produzioni vernici cerca un apprendista in possesso di un diploma di perito tecnico (preferibile chimico). Sede di lavoro: Belforte del Chienti. Rif.: 12800

Azienda settore riciclo metalli ferrosi cerca un autista con patente C+CQC. Sede di lavoro: Treia. Rif.: 12799

Impresa edile cerca un carpentiere. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 12798

Negozio al dettaglio cerca una commessa part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12797

Cooperativa sociale cerca un’inserviente di cucina part time e un/a cuoco/a part time. Sedi di lavoro: Camporotondo di Fiastrone e Pollenza. Rif.: 12796

Falegnameria cerca un falegname esperto in particolare nell’utilizzo di macchine CNC. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 12795

Azienda settore impiantistica cerca personale esperto nei seguenti ruoli: idraulico, elettricista, muratore, pittore/cartongessista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12794

Ristorante cerca un/a cameriere/a di sala. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 12792

Azienda metalmeccanica cerca un addetto alla cernita di rottami metallici. Sede di lavoro: Petriolo. Rif.: 12790

Studio tecnico cerca una ragioniera e un geometra anche prima esperienza. Sede di lavoro: Caldarola. Rif.: 12789

Impresa edile cerca un asfaltista in possesso della patente C. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 12788

Azienda settore impiantistica cerca un termoidraulico esperto e/o in età di apprendistato. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 12787

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 in viale della Repubblica n. 10 oppure inviare il curriculum vitae all’e-mail: centroimpiegotolentino.ido@ regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti: 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).