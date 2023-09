“Racconto di una famiglia” è la seconda proposta della rassegna “Il teatro inaspettato”, patrocinata dal Comune, in cui la Compagnia Ctr Calabresi Tema Riuniti Aps porta in scena cinque spettacoli diversi, accomunati da una forma di rappresentazione che utilizza sia il classico teatro attoriale sia la lettura scenica, accompagnata anche da musica dal vivo. L’appuntamento è per le 17 di domani, domenica 24 settembre nel teatro parrocchiale di Piediripa dove gli spettatori potranno assistere a un atto unico tratto dal testo teatrale “Tu Danzavi per me” di Gigliola Santoro, un’opera a sua volta ricavata da testimonianze ricevute di prima mano dall’autrice in qualità di avvocata-collaboratrice dell’Associazione a difesa della donna “Donne e Giustizia” di Ancona. Il regista Giorgio Pietroni dirige i seguenti interpreti: Marco Pietroni (Franco), Fulvia Zampa (la madre), Fernando Bianchini (il padre), Lucia Lucantoni (Bea), Luca Feliziani (avvocato); assistenza tecnica di Gabriele Censi. Si tratta di una proposta dal forte impatto emotivo in cui mette in evidenza la facilità con la quale la violenza può trasmettersi. Il dramma viene alla luce nella sua più crudele realtà quando la madre si sgancia da questa catena di violenze ricevute e mai coraggiosamente rifiutate – e qualche volta anche avallate.