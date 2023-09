Un aiuto per il reparto di oncologia dell’ospedale civile di San Severino grazie alla camminata solidale realizzata in occasione della prima edizione dell’iniziativa dedicata al turismo lento “Ulk, ultimo kilometro alta marca trekking festival”. Il ricavato è stato devoluto, nel ricordo di Giacomo Bonci, giovane settempedano prematuramente scomparso in un incidente d’auto, dai ragazzi di Jake Jam. L’evento è stato organizzato dall’associazione Pranzo al sacco, ideatrice e promotrice del Cammino dei forti, in collaborazione con Elmo Camp e i Cammini d’Italias e con il sostegno di Agos Spa. Tanti i camminatori, gli appassionati di montagna, gli amanti della natura e le famiglie che si sono dati appuntamento all’anteprima di San Severino con la partenza di una tre giorni di trekking.

Tra le iniziative un’escursione sul monte San Vicino, un laboratorio musicale per bambini e bambine di tutte le età, stands gastronomici con degustazioni guidate. Il festival ha portato anche spettacoli e divertimento con il teatro dialettale e laboratori di lettura all’aperto dedicati ai più piccoli. Seguitissima pure la passeggiata sul tema “Scienza e leggenda della flora di Pian dell’Elmo” e le note del gruppo Old Boys di Camerino e della Prode Società Merende, roboante gruppo settempedano che col proprio concerto ha sancito un graditissimo ritorno sulla scena musicale, oltre al dj set di Sheik sound system. «L’evento “Ultimo Kilometro” – spiegano gli organizzatori – è stato concepito per celebrare il viaggio lento, mettendo in risalto l’importanza di scoprire la bellezza delle destinazioni e dei percorsi attraverso il rispetto per l’ambiente e la cultura locale, assaporando senza fretta l’essenza che ogni zona racchiude. La buona riuscita del tutto è stato reso possibile grazie al sostegno e all’impegno delle associazioni locali, dei volontari, dei partner commerciali e delle autorità locali». A prendere parte alla manifestazione anche la sindaca Rosa Piermattei.