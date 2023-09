“Ubo Teatro”, la compagnia teatrale di Porto Recanati, diretta dal regista e presidente Michele Salvatori ha vinto il bando del progetto Erasmus+ e si prepara alla tournée a Siviglia, in Spagna. Gli attori saranno in scena domenica 26 novembre al teatro “La Sala”, al centro di Siviglia, con il loro spettacolo di commedia dell’arte “Intrecci amorosi”, e indosseranno magistralmente le maschere della commedia dell’Arte, coinvolgendo il pubblico nelle vicende di valorosi capitani, folli innamorati e servi ingenui.

Ubo Teatro è un’associazione di promozione sociale che dal 2005 propone attività, corsi di formazione e progetti professionali di teatro e teatroterapia in diversi ambiti nel sociale: carceri, comunità per minori, centri diurni per disabili, comunità per tossicodipendenti, case di riposo, centri psichiatrici e scuole di ogni ordine e grado. La mission è di mettere al centro la “diversità” e di considerare le differenze dei singoli individui, quali genere, abilità, etnia e cultura una ricchezza, una varietà di possibilità, per offrire a tutti le stesse opportunità. Negli ultimi anni, i professionisti di Ubo Teatro hanno creato una nuova metodologia, che sarà diffusa a livello internazionale, grazie al progetto Erasmus+ “El Teatro como herramienta de Integracion”, svolto sia in Italia che in Spagna. Ubo Teatro è l’organizzatore del mini festival “L’incanto della disarmonia” che si svolge ogni estate a Porto Recanati e dedicato all’arte come mezzo inclusivo, capace di sensibilizzare ogni singolo individuo.