Completata a tempo di record la demolizione della vecchia caserma dei carabinieri di Pieve Torina. «Avanziamo spediti, con la volontà di far rispettare i tempi di consegna del nuovo edificio destinato ad ospitare sia la locale stazione dell’Arma che il corpo dei carabinieri forestali», così il sindaco Alessandro Gentilucci, che insieme a Raffaello Montanaro, comandante della stazione carabinieri di Pieve Torina, ha fatto visita al cantiere lungo la provinciale 209 in cui si sta procedendo alla demolizione del vecchio edificio per far posto a quello nuovo.

«Monitoriamo lo stato di avanzamento dei lavori affinché procedano secondo la tempistica prevista dal progetto – sottolinea Gentilucci – si tratta di un intervento importante, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, che restituirà alla nostra comunità e al territorio una caserma realizzata secondo i più recenti criteri edilizi, innovativi e sostenibili. Il fatto che lo Stato, attraverso il commissario straordinario per il sisma, abbia finanziato tale opera ci rafforza nella convinzione che, finalmente, la ricostruzione sembra aver preso il verso giusto. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il commissario Guido Castelli, il sottosegretario di Stato Lucia Albano, il comandante della Legione Marche dei carabinieri Salvatore Cagnazzo, il prefetto di Macerata Flavio Ferdani e, per l’Agenzia del Demanio, Filippo Salucci, per aver presenziato la giornata inaugurale rendendo chiara ed evidente la presenza delle istituzioni».