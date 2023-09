Nuova ordinanza della Polizia locale per regolamentare la circolazione stradale in occasione di Corriadmo la giornata dedicata alla donazione di midollo osseo arrivata alla sua quarta edizione in programma domenica nella cornice dei Giardini Diaz. Il provvedimento prevede da oggi alle 12 di lunedì 25 settembre: Giardini Diaz, divieto di sosta con rimozione coatta. Il 24 settembre: divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 6,30 alle 13, eccetto veicoli dell’organizzazione evento in piazza Mazzini (tutta la piazza compresa zona Apu), viale Trieste (ambo i lati); piazza Nazario Sauro (lato mura urbiche); piazza Marconi; via dei Sibillini (ambo i lati); vicolo Degli Orti; Piazza Garibaldi (lato monumento). Giardini Diaz (tutta l’area ovale) divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 6,30 alle 20.

Dalle 8 alle 13 lungo il percorso della manifestazione podistica sarà interdetto al transito veicolare, con la seguente regolamentazione della circolazione: divieto di transito in piazza Mazzini, piazza Nazario Sauro (parzialmente), viale Trieste, via del Convitto, piazza Garibaldi (lato monumento), viale Puccinotti, via dei Sibillini, vicolo degli Orti, via Caduti di Nassiriya, con interdizione del traffico veicolare sulle strade che intersecano il suddetto percorso, anche a mezzo di automezzi di polizia, associazioni di protezione civile, dell’organizzazione e con sbarramenti fisici. Divieto di transito dalle 7 alle 20 ai Giardini Diaz, eccetto veicoli dell’organizzazione. In piazza Garibaldi, il traffico proveniente da corso Cavour, da viale Leopardi e in uscita da piazza Annessione, sarà deviato obbligatoriamente verso via Trento, eccetto per i veicoli autorizzati ad accedere alla Ztl di via Mozzi, con posizionamento di idoneo sbarramento in direzione di viale Puccinotti e dei Giardini Diaz.

In piazza Nazario Sauro, il flusso veicolare proveniente da via Maffeo Pantaleoni, diretto verso corso Cairoli, sarà regolamentato mediante segnaletica temporanea e personale di Polizia Locale. In piazza Nazario Sauro, il flusso veicolare proveniente da corso Cairoli, sarà deviato verso via Maffeo Pantaleoni e Diomede Pantaleoni. Istituzione del doppio senso di circolazione su metà anello della rotatoria di piazza Nazario Sauro regolato da segnaletica temporanea e dal personale di Polizia locale per i veicoli provenienti dal quartiere Pace e corso Cairoli. Divieto di transito in via del Convitto, con istituzione del senso unico alternato di circolazione in via Mozzi / largo Affede, regolato da movieri dell’organizzazione, idoneamente equipaggiati, per consentire l’uscita dalla Ztl dei veicoli autorizzati. Dalle 8,15 fino alle 13, e comunque fino al termine della manifestazione saranno inoltre attuati i seguenti provvedimenti: direzione obbligatoria a destra, in via Padre Matteo Ricci per tutti i veicoli provenienti da via Gioberti e via Santa Maria della Porta, eccetto residenti via Lauro Rossi; direzione obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli provenienti da via Lauro Rossi (tratto senza sbocco) diretti in uscita dal centro storico con immissione in via Padre Matteo Ricci; per i veicoli in uscita da via Gioberti su via Santa Maria della Porta diretti verso via padre Matteo Ricci ed in uscita centro storico, verso Lido Bastianelli, per i veicoli circolanti in Via Pannelli / via Moje.

Senso unico alternato, in Ciccarelli e via Santa Maria della Porta (tra via Gioberti e via Basily) per i veicoli dei residenti in uscita da via Lauro Rossi e via Ciccarelli, i quali saranno indirizzati via Padre Matteo Ricci; Divieto di transito in via Don Minzoni, a scendere verso piazza Strambi, eccetto residenti e veicoli a servizio delle persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno. Divieto di transito in via Lauro Rossi, eccetto residenti sul tratto senza sbocco (per permettere la circolazione anche in uscita dei residenti sarà temporaneamente consentito il doppio senso di circolazione sul tratto compreso tra via L.Rossi e via Ciccarelli). Divieto di transito in via Ciccarelli, a scendere verso piazza Mazzini, con transenna all’intersezione con via Lauro Rossi e sbarramento all’intersezione con piazza Mazzini (i veicoli in uscita da viale Sferisterio saranno deviati verso via Lauro Rossi). Variazione di percorso degli bus del trasporto pubblico dalle 8 del 24 fino al termine della manifestazione (ore 13 circa) tutti gli autobus che solitamente transitano nell’area dei Giardini Diaz provenienti dal terminal di piazza Pizzarello, in base alle esigenze di linea, potranno utilizzare i seguenti percorsi: piazza Pizzarello, via Emanuele Filiberto, via Valentini, via Cioci, via Robusti, via Mancini, via Roma e così via e inoltre piazza Pizzarello, via Cadorna, via Mugnoz e così via.