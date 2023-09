Una cena spettacolo per celebrare il centenario del liceo scientifico statale Galileo Galilei di Macerata. La scuola chiama a raccolta ex alunni ed ex alunne per festeggiare un secolo di successi accademici e puntare verso il futuro con Una notte magica che si terrà venerdì 29 settembre a Villa Colleverde a Montecassiano.

«Il liceo scientifico statale Galileo Galilei di Macerata – scrive la scuola – varca un traguardo storico: 100 anni di dedizione all’istruzione e alla formazione di giovani menti brillanti. E’ stato un faro di conoscenza e innovazione per un intero secolo. Questo anniversario è un’occasione unica per celebrare le realizzazioni passate, ispirare le future generazioni e sostenere l’educazione scientifica. Merita perciò una celebrazione altrettanto straordinaria, e non c’è modo migliore per farlo se non con una cena spettacolo indimenticabile. Un evento che porterà indietro nel tempo i ricordi degli ex studenti e ispirerà le generazioni future a coltivare l’eccellenza. È con immenso orgoglio che invitiamo tutti a unirsi a noi in questa straordinaria festa».

La serata inizierà con una cena di gala, preparata da rinomati chef e accompagnata da una selezione di vini pregiati. I partecipanti avranno l’opportunità di socializzare e condividere ricordi mentre gustano piatti gourmet, in un’atmosfera elegante e raffinata. Durante la cena, il palco si accenderà per uno spettacolo magico che celebrerà la cultura e l’arte. Artisti locali e studenti talentuosi si esibiranno in una varietà di performance, dalla musica alle rappresentazioni teatrali, dalla danza alla poesia. Sarà un viaggio attraverso il talento e la creatività che hanno sempre caratterizzato il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Macerata.

Le prenotazioni sono aperte. Per informazioni o prenotazioni contattare Lama Eventi al numero 333 6812020.