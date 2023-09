Rinviato lo scorso maggio per maltempo, torna “Bimbimbici”, l’appuntamento di chiusura della prima edizione del festival sulla mobilità sostenibile. Domenica 24 settembre si svolgerà l’evento organizzato per incentivare l’utilizzo delle due ruote e soprattutto promuovere collegamenti ciclabili con le scuole.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta allo stabilimento balneare “Antonio” alla presenza dell’assessore alla mobilità sostenibile, Roberta Belletti, del consigliere comunale Andrea Ruffini e di Sandro Mancini, guida ciclo-escursionistica della Fiab Marche. «Recuperiamo Bimbimbici e salutiamo il successo del primo festival sulla mobilità sostenibile – ha commentato l’assessora Roberta Belletti – Un festival che ho avuto il piacere di organizzare insieme a Fiab e tutte le altre associazioni, che ringrazio, come Marche bike life, Gruppo sportivo Fontespina e Civitanova green life. Questa amministrazione è al lavoro per progettare una nuova viabilità che permetta ai nostri figli di andare a scuola o semplicemente circolare in città, anche in bicicletta. Infatti grazie al consiglio comunale, che ha deliberato 60mila euro, realizzeremo nuove piste ciclabili e a breve individueremo anche delle “zone 30”, dove sarà imposto il limite di 30 chilometri orari per sensibilizzare tutti i cittadini sul rispetto del ciclista». L’appuntamento con Bimbimbici è alle 10, al Varco sul mare, dove ci sarà la possibilità anche di noleggiare le biciclette. Alle 10.30 si percorre il lungomare per raggiungere via Monfalcone e di fronte alla scuola Zavatti sarà animata e simulata una “strada scolastica” grazie alla collaborazione della polizia municipale. «Abbiamo instaurato con l’amministrazione una collaborazione proficua – ha detto Sandro Mancini della Fiab – ed insieme continueremo a portare avanti il nostro impegno per promuovere una cultura della mobilità sostenibile«. «Pieno appoggio a questo progetto – ha aggiunto il consigliere comunale Andrea Ruffini – sul quale continueremo ad investire».