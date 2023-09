Yoga e musica al castello della Rancia

“Yoga e musica nei luoghi della cultura” al castello della Rancia: la popolare disciplina orientale unita alla conoscenza di uno dei luoghi simbolo della città. L’appuntamento, con il Patrocinio del Comune di Tolentino, è in programma domenica 24 settembre dalle 10 e la promotrice, Sibilla Leanza, ha voluto coinvolgere la compositrice e direttrice d’orchestra Cinzia Pennesi, che ha composto appositamente le musiche al pianoforte e si arricchirà della musica dal vivo con la viola di Laura Pennesi.

«Sarà una pratica suggestiva e completa grazie all’unione della musica con lo yoga e con la storica location – si legge nella nota degli organizzatori -. Un percorso esperienziale dove assorbire l’energia di un luogo storico, per ritornare al passato e alla sua trasformazione, tema molto legato alla filosofia dello yoga, fondendo così l’atmosfera con la pratica millenaria dello yoga e con la musica, coinvolgendo tutti i sensi in un trionfo di emozioni. L’insegnante Sibilla Leanza, nel corso della pratica, guiderà una breve meditazione con l’obiettivo di liberare la mente e concentrare l’attenzione e offrirà ai partecipanti una lezione di yoga nel cortile del castello accompagnata dalla musica dal vivo. L’evento è aperto a tutti, anche a chi non ha mai praticato yoga, con ingresso libero ma con prenotazione, inviando una mail a [email protected]. Si consiglia di intervenire con abiti comodi e di portare un tappetino e una coperta.

Sibilla Leanza è insegnante Ananda yoga, formata presso Accademy of Europe, riconosciuta da European Yoga Alliance e European Yoga Federation. Trainer di classi di movimento corporeo Bioenergetico, Naturopata e Counselor a mediazione corporea, diplomata all’Istituto Riza di medicina psicosomatica di Bologna. Specializzata in Lettura corporea e tecniche di Bioenergetica. Allieva del Dott. Francesco Padrini, psicoterapeuta, psicosomatista, docente dell’Istituto Riza. Iscritta alla Siab di Roma, società italiana di Analisi di Bioenergetica riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica affiliata all’International Institute for Bioenergetic Analysis di New York. Tiene corsi settimanali, di Yoga da ottobre a maggio, a Macerata».