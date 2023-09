Primo posto per Silvia Tranà al Campionato di trucco permanente “Wulop Ireland 2023”, una sfida mondiale non priva di imprevisti, vinta brillantemente dalla dermopigmentista di Montelupone con la sua nuova tecnica “Neat Brow” – categoria sopracciglia realistiche.

«Un grande onore per me – commenta Silvia – essere stata invitata a partecipare all’edizione Wulop Irlanda: ho avuto l’opportunità di presentare la mia nuova tecnica Neat Brow. Gareggiare insieme al Team Clinita è sempre meraviglios. Colgo l’occasione per ringraziare Rita Molinaro di Clinita, le mie colleghe e tutta l’organizzazione del Wulop».

COS’E’ IL WULOP – Wulop, acronimo di World universal league of permanent make up, organizza congressi e campionati internazionali che ospitano migliaia di partecipanti provenienti da tantissimi Paesi. Sicuramente un evento che apre la strada a nuovi orizzonti nel campo della dermopigmentazione.

I campionati “Wulop Ireland 2023” sono un trionfo dell’arte e della creatività nel mondo del trucco permanente: un’esperienza immersiva e un concentrato di talento in cui si incontrano arte e innovazione. I talenti più brillanti e creativi del settore si riuniscono per cimentarsi in una sfida di abilità, creatività e perfezione.

Il palcoscenico si illumina con i colori dell’arte del Pmu (Permanent makeup) attirando l’attenzione di artisti e appassionati di tutto il mondo.

Gli artisti, provenienti da diverse parti del mondo, si sfidano per ottenere riconoscimenti e premi in ciascuna categoria in presenza di una giuria di esperti che valuta attentamente il loro lavoro.

La competizione è suddivisa in diverse categorie e consente agli artisti di concentrarsi sulle loro aree di specializzazione. Occasione imperdibile per confrontarsi e per mostrare abilità nel campo del Pmu.

LA TECNICA DI SILVIA TRANA’ – La tecnica messa a punto da Silvia Tranà, la Neat Brow, viene eseguita con un particolare ago che lascia poca irritazione. Questa è una delle peculiarità che le ha permesso di acquisire molto punteggio. Tra i criteri di valutazione è stata presa in considerazione sia la forma sia la qualità del singolo pelo ma soprattutto la reazione immediata della pelle subito dopo il trattamento. Tanto meno la zona trattata è infiammata tanto più ci sarà maggior resa del tatuaggio guarito a beneficio del risultato desiderato. A questa esecuzione impeccabile della tecnica si aggiunge grande professionalità e attenzione meticolosa alle procedure per osservare igiene e sicurezza. In tutto questo non è mancato l’imprevisto che ha creato non poca apprensione. La sera prima della competizione, alle 18:30, la modella assegnata a Silvia Tranà dà forfait. Nell’arco di un’ora l’organizzazione ne trova un’altra e risolve tempestivamente la situazione.

In realtà bisogna considerare però che in Studio tutto avviene diversamente. In primo luogo si analizza e si prende visione del volto da trattare con anticipo, si ragiona sui pigmenti e sulle tecniche da utilizzare. La progettazione avviene dunque con largo anticipo. Silvia incontra la modella la mattina stessa, la consapevolezza della responsabilità è grande e, aldilà della gara, la missione è sempre quella di fare un lavoro ad hoc. L’obiettivo è quello di fare un trattamento che renda piena soddisfazione alla persona che si affida a chi pratica coscienziosamente la dermopigmentazione.

Il risultato, alla fine, è stato fonte di soddisfazione per tutti.

Silvia Tranà co-titolare della Bottega della Bellezza, insieme alla sorella Monia anche lei preparatissima dermopigmentista, è sempre disponibile per consulenze gratuite nel suo studio di Montelupone. Sempre previo appuntamento Silvia riceve anche nel suo Studio di Milano zona Duomo.

In entrambe le sedi vengono erogati sia trattamenti che formazione.

Per contattare Silvia Tranà:

https://www.dermopigmentazionesilviatrana.com/

La Bottega della Bellezza- Contrada Fonte Bagno, 1/e Montelupone – +39 0733 228947 +39 328 205 5505

(Articolo promoredazionale)