Un lavoratore in nero e clandestino nel cantiere: stop all’attività e tre denunce. E’ l’esito di un controllo messo in campo dai carabinieri di Fiuminata, con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, in uno dei cantieri del piccolo centro dell’entroterra.

Durante l’ispezione i militari hanno trovato un lavoratore che non aveva alcun tipo di contratto, non era stato formato e non in regola con il permesso di soggiorno. Il cantiere e i mezzi presenti nell’area, un camion e un bobcat, sono stati sequestrati. Mentre è scattata la denuncia per il titolare della ditta committente, il responsabile unico della ditta che aveva in appalto l’opera e il coordinatore della sicurezza.



(Clicca per ascoltare le notizie in podcast)