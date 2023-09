Oltre un etto di hashish nascosto in casa insieme a 13mila euro in contanti: arrestato un 56enne. E’ l’esito di un’operazione messa in campo dai carabinieri della Compagnia di Civitanova nella notte tra sabato e domenica, con la collaborazione del Nucleo cinofili di Pesaro e il cane “Kevin“. Durante il servizio, dove in totale sono state identificate 74 persone e fermati 23 veicoli, i militari hanno perquisito la casa di un civitanovese. E sono saltati fuori 130 grammi di hashish, in parte già diviso in dosi, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. In varie zone dell’appartamento, sono state trovate inoltre banconote nascoste per un totale di 13mila euro. L’uomo, 56 anni, è stato arrestato e per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa della convalida.

Sempre a Civitanova inoltre i carabinieri hanno arrestato un tunisino, clandestino, su cui pendeva un ordine di carcerazione per spaccio: era irreperibile da maggio. E’ stato trasferito nel carcere di Fermo, deve scontare quattro anni e sette mesi. A Morrovalle invece i militari hanno denunciato un giovane già noto alle forze dell’ordine. L’hanno trovato in un bar e perquisito e addosso aveva un coltello da cucina di grandi dimensioni.

Durante i controlli su strada, infine, sono stati segnalati due giovani come assuntori perché trovati con hashish e cocaine e ritirate due patenti per guida in stato di ebbrezza.



