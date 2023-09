Corso per volontari della Croce Rossa al via il prossimo 19 settembre a Macerata. Appuntamento alle 21, nella sede operativa della Cri in via Coppi, nella frazione di Villa Potenza. Si tratta di un corso di formazione completo per tutti coloro che desiderano diventare volontari e che saranno dotati delle competenze necessarie per intervenire efficacemente nelle situazioni di emergenza e assistenza. «Essere volontario della Croce rossa significa diventare parte di una comunità mondiale che si impegna quotidianamente a prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini – dice la Cri in una nota -, al rispetto della persona umana proteggendone la vita e la salute, a favorire la comprensione reciproca, l’amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli. Vi incoraggiamo a cogliere questa opportunità unica per diventare un eroe del quotidiano, il cambiamento inizia da ognuno di noi». Per informazioni e maggiori dettagli sul corso, si potrà contattare il Comitato di Macerata al numero 3346648355 (anche via Whatsapp), tramite social o via mail all’indirizzo [email protected]