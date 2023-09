Perde l’equilibrio con lo scooter per evitare un’auto e finisce a terra. Incidente questa mattina a Civitanova Alta dove un uomo di 65 anni di Civitanova è finito in ospedale a seguito di una caduta. Non è grave. E’ successo in prossimità del Pincio. nella città alta: lo scooterista arrivava dal cimitero e vedendo un’auto che si immetteva sulla stessa strada ha frenato, ma nella manovra ha perso l’equilibrio ed è caduto. I due veicoli non si sono toccati. Sul posto sono arrivati i soccorsi, il 118 che ha trasportato in ospedale lo scooterista per alcune escoriazioni non gravi e il servizio antinfortunistica della polizia municipale per i rilievi dell’incidente.