E’ un raduno assai particolare quello in mostra in questo fine settimana a Civitanova: non si tratta infatti di un moto raduno di auto d’epoca, moto o macchine agricole. In mostra ci sono autocarri, autotreni e pullman storici.

Da oggi fino a domenica al Varco sul mare di Civitanova “La storia del trasporto”, in mostra decine di esemplari di 50 e 60 anni fa perfettamente conservati e funzionanti. Infatti prima di essere esposti al “Varco sul mare” di Civitanova i veicoli andranno in “tour” per una passeggiata lungo le colline marchigiane passando per i comuni di Civitanova, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Montegranaro, Monte San Giusto, Macina di Mogliano, Corridonia, Abbadia di Fiastra dove rimarranno per una piccola sosta e per poi riprendere il viaggio verso Macerata, Piediripa, Morrovalle, Montecosaro e tornare verso Civitanova.

L’evento è organizzato da Lega antichi motori aps e ha lo scopo di far conoscere ed accrescere l’apprezzamento e la passione per gli autocarri e veicoli da lavoro in genere e contribuire alla conservazione di quei mezzi che hanno fatto la storia dei trasporti italiani. Tutti i mezzi saranno visitabili al Varco sul mare e l’evento rappresenta un’occasione unica per i tanti curiosi e appassionati del genere. «La Lega Antichi Motori, organizza eventi, raduni, fiere, gite in alcune località italiane. Con i loro bellissimi veicoli storici i soci hanno la possibilità di ripercorrere le “antiche strade” protagoniste del faticoso lavoro, spesso, da loro stessi svolto – spiegano gli organizzatori – In quelle strade ritorneranno ad essere i protagonisti indiscussi invadendole pacificamente con i colori rinvigoriti dei veicoli, i riflessi delle cromature scintillanti e gli odori forti della combustione. Saranno attraversati paesi e città dove, umilmente al tempo trascorso, autisti e “mezzi” hanno contribuito a risollevare socialmente ed economicamente la nostra Italia».

(articolo promoredazionale)