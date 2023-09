Non ce l’ha fatta Raul Pianaroli, il ciclista osimano di 75 anni coinvolto nello scontro con una moto mentre domenica 13 agosto pedalava sulla Statale 16. L’incidente è avvenuto sul territorio comunale di Porto Recanati proprio nel giorno del compleanno dell’anziano sportivo che la famiglia attendeva a casa per la festa. Dopo il ricovero all’ospedale di Torrette in eliambulanza, le sue condizioni si sono aggravate e, a un mese esatto dall’incidente, il suo cuore ha smesso di battere. «Qualcuno ha assistito all’incidente stradale avvenuto domenica 13 agosto dopo la ditta Effetto Luce alle 9.30 circa in direzione Porto Recanati? Mio suocero era come sempre in bicicletta e purtroppo è stato investito da una moto perdendo la vita. A mio suocero è stato prestato soccorso. – scrive sui social il genero di Pianaroli, per cercare di fare chiarezza su quanto è accaduto – Quando la polizia è arrivata non ha trovato testimoni. Ora sta indagando la Procura. Grazie mille a chi vorrà aiutarci».

Un cugino, a nome dei familiari, lo ricorda per le sue imprese ciclistiche. «Con tutta la mia tristezza e affetto voglio omaggiare un uomo, mio cugino Raúl Pianaroli che sfortunatamente proprio il giorno del suo 75simo compleanno (il 13 agosto) andando in bicicletta è stato investito da una moto. Dopo un mese esatto di penoso coma farmacologico il 13 settembre si è spento e con lui oltre alla sua famiglia si è staccato per sempre anche dal suo amore per la bici. Mi sento in dovere di ricordarlo così, ragazzo vincente da giovane promettente forte in pianura ma soprattutto in volata ha vinto parecchie corse sia da esordiente allievo e anche da dilettante. Ciao Raul forza continua a pedalare nel nuovo destino che ti è stato donato fai che anche lì la bici sia la tua forma di essere. Un abbraccio infinito». Le indagini sono ancora in corso e i funerali non sono ancora stati fissati ma dovrebbero svolgersi nella chiesa parrocchiale di Padiglione di Osimo.