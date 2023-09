Carambola fra auto a Civitanova, lungo corso Garibaldi: prima lo scontro all’incrocio poi una vettura ha fatto testacoda ed è andata addosso ad un paio di veicoli in sosta. E’ sucesso oggi intorno alle 15 all’incrocio fra via Piave e corso Garibaldi.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale, intervenuta sul posto, un uomo alla guida di una Fiat Punto, a causa di una mancata precedenza allo stop, avrebbe urtato contro una Renault Clio che viaggiava su corso Garibaldi. Dopo questo primo impatto il conducente della Fiat avrebbe perso il comando della sua vettura che si è girata su se stessa di 180 gradi per poi andare a collidere contro un Nissan X Trail e una Opel Astra che erano parcheggiate lungo la strada.

Fortunatamente in quel momento sui marciapiedi non stavano transitando pedoni. I residenti della zona sono usciti in strada subito dopo aver sentito una botta fragorosa provocata dall’impatto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale.

In ospedale è stata portata la donna che era alla guida della Renault, la conducente inizialmente aveva detto di stare bene, ma poi ha accusato alcuni malesseri e richiesto il trasporto in ospedale.

(l. b.)