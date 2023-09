Alla scoperta di Villa Ficana

In occasione della sesta Giornata nazionale dei piccoli musei, l’Ecomuseo Villa Ficana organizza per domani un pomeriggio di eventi per promuovere la conoscenza del borgo, della storia e delle sue tradizioni.

Il programma prevede alle 17 la visita guidata, della durata di circa un’ora e mezza, durante la quale verranno narrate le vicende di abitanti che in modi differenti hanno avuto un ruolo nella storia locale e che sono parte del bagaglio storico del borgo. Si tratta di una nuova esperienza di visita realizzata per l’occasione. Il pomeriggio proseguirà alle 18.30 con la presentazione della guida dell’Ecomuseo, realizzata in collaborazione con il Comune di Macerata che verrà distribuita a coloro che parteciperanno alla giornata di festa. La serata si concluderà con “Lu voccò della vergara”: salumi, pane e vino. Ingresso libero. Prenotazione consigliata al numero 0733 470761 o alla mail [email protected]