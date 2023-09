Approvato dalla giunta il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria e di completamento del campo di calcio a 5 del quartiere Beati, a Corridonia. Il progetto prevede la nuova installazione di un manto in erba sintetica e di due nuove porte da calcetto per un importo di circa 47mila euro.

Il campetto si colloca di fianco al nuovo edificio dedicato ad attività ludico-ricreative da poco ultimato per completare l’intervento di riqualificazione dell’area di quartiere. Il Comune nelle prossime settimane darà seguito alle successive fasi necessarie per iniziare i lavori con l’obiettivo di avere la nuova struttura utilizzabile per la prossima primavera.