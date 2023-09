Parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 di Serie A3, che si chiuderà il 30 ottobre. Il Banca Macerata Forum è pronto ad accogliere i tifosi della nuova Banca Macerata, quest’anno impegnata in campionato nel Girone Blu, un torneo che si prospetta combattuto ed emozionante.

«I biancorossi guidati dal coach Maurizio Castellano si presentano con un roster rinnovato e rinforzato, con la voglia di vivere una stagione da protagonisti e portare sempre più in alto il nome di Macerata – si legge in una nota del club – . Sottoscrivendo l’abbonamento i tifosi potranno assicurarsi un posto in tutte le gare casalinghe della Regular Season per assistere allo spettacolo della Serie A sostenendo i colori della Banca Macerata.

Il supporto del pubblico può diventare l’arma in più per raggiungere nuovi traguardi, per questo è importante avere un Banca Macerata Forum sempre pieno di tifosi. I costi: 100 euro l’abbonamento intero, 50 euro il ridotto (dedicato agli under 18, agli over 65, agli studenti universitari e ai tesserati Fipav). Per acquistare l’abbonamento basta accedere al portale liveticket attraverso il sito www.pallavolomacerata.it e seguendo le procedure, oppure recandosi direttamente al Banca Macerata Forum a questi orari: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 19 alle 20. Per maggiori informazioni invece si può inviare un messaggio tramite le pagine social dedicate alla Pallavolo Macerata, su Facebook e Instagram».