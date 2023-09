“La città e i cinque sensi”, questo è il titolo della passeggiata storico-culturale che si svolgerà domenica 17 settembre a Macerata.

L’itinerario, finanziato dai Comuni di Macerata e Corridonia e dalla Regione Marche nell’ambito del progetto “Macerata e Corridonia insieme 2023”, partirà alle 15,30 dalla Loggia del Grano, in via Don Minzoni e si snoderà attraverso le vie e le piazze del centro storico con un percorso dedicato alla scoperta della città attraverso i cinque sensi. Il tutto grazie alla collaborazione tra Comune di Macerata, in particolare l’Assessorato al Turismo e le guide turistiche di Federagit Marche.

Un’iniziativa che unisce sport, turismo e cultura con un’attenzione particolare all’inclusività. Durante il tour, la guida turistica sarà affiancata da un interprete Lis.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti previa prenotazione via WhatsApp al numero di cellulare 3939365509 entro il 15 settembre con l’indicazione del nome e cognome di chi partecipa e la data di svolgimento.