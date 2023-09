Fiamme in un campo, a fuoco alcuni ulivi, rogo domato prima che potesse espandersi verso la montagna. E’ successo a Matelica con le fiamme che si sono sviluppate a partire dalle 11,30 in località Vocabolo. Il fuoco è partito da un campo (le cause sono al vaglio dei carabinieri forestali) e si sono poi propagate rapidamente bruciando erba, ulivi, e altri arbusti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Camerino, Macerata e di Fabriano. I pompieri sono riusciti ad evitare che le fiamme potessero espandersi e raggiungere la vegetazione che ricopre la montagna. Ci sono volute diverse ore per spegnere il fuoco con le operazioni che si sono concluse intorno alle 16.