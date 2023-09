«Le scuole sono luoghi fondamentali per la crescita e lo sviluppo dei nostri giovani, e siamo qui per mostrar loro il nostro sostegno in questo nuovo inizio». Con queste parole il sindaco di Recanati Antonio Bravi ha salutato ieri, in occasione del primo giorno di scuola, le classi prime delle scuole primarie, dando il benvenuto alle nuove alunne e alunni e alle loro maestre. Con lui l’assessora alle Culture Rita Soccio.

Costante è l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere l’importanza dell’istruzione e il benessere dei giovani cittadini e cittadine. Ad accogliere il primo cittadino e l’assessora Soccio, i dirigenti dei due istituti Comprensivi, Ermanno Bracalente per il comprensivo “Gigli” e Annamaria De Siena per la “Badaloni”.

«Oggi è un giorno speciale per i nostri giovani cittadine e cittadini– ha detto Bravi – e vogliamo sottolineare quanto sia importante per noi come Amministrazione comunale sostenere l’istruzione e il futuro della nostra comunità».

L’assessora alle Culture Rita Soccio ha aggiunto: «La cultura abbraccia l’arte, la musica, la storia e le tradizioni che definiscono la nostra identità come comunità. Investire nella scuola e nella formazione è investire nel benessere delle nostre generazioni future. Come amministrazione, presenteremo a breve agli istituti i consueti progetti per aumentare l’offerta formativa scolastica».

I bambini e i genitori sono stati accolti con entusiasmo e gioia, contribuendo a creare un ambiente positivo per l’inizio dell’anno scolastico. L’Amministrazione si è impegnata a sostenere le scuole e a collaborare con la comunità educativa per garantire un futuro positivo e ricco di opportunità per tutti i giovani cittadini.