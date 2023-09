Lo picchiano e gli portano via il cane, questa l’accusa per una donna (che deve rispondere della sola rapina) e due uomini che sono imputati dal gup del tribunale di Macerata. Oggi l’udienza preliminare è stata rinviata per la mancanza di una notifica ad uno degli imputati. I fatti contestati risalgono all’8 luglio del 2020 e sarebbero avvenuti a Montecosaro. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi, tutto sarebbe iniziato con Andreia Micu, romena, 34enne, residente a Roma, che con la scusa di fargli vedere un cucciolo di cane razza American Bully avrebbe attirato fuori casa un 42enne che vive a Montecosaro.

A questo punto ad attenderlo c’erano altre tre persone. Una di queste, Jason Marzuttini, nato nel Regno Unito, residente a Roma, 45 anni, avrebbe bloccato il 42enne prendendolo per il collo e puntandogli un oggetto (non è stato chiarito che tipo di oggetto) al fianco. Poi il terzo imputato, Marco Mannini, 35 anni, residente a Roma, insieme alla persona rimasta ignota, si sarebbe impossessato del cane del 42enne, di razza American Bully di 5 anni. A questo punto il 42enne, prosegue l’accusa, aveva cercato di riprendere il cane. Marzuttini lo avrebbe stretto con più forza, mentre Mannini e l’uomo rimasto non identificato l’avrebbero colpito violentemente al volto ed alla mano. Marzuttini e Mannini devono rispondere oltre che di rapina anche di lesioni personali per aver causato al 42enne lesioni guaribili in 30 giorni. Gli imputati sono assistiti dall’avvocato Marco Melappioni e dall’avvocato Giuseppe Diana.

(Gian. Gin.)