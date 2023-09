Una lite tra un uomo e una donna dai contorni che saranno chiariti nelle prossime ore: questo il motivo per cui oggi pomeriggio al centro direzionale di via Carducci, a Macerata, sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile (sul posto c’erano, per un altro servizio, anche i poliziotti del Servizio prevenzione crimine di Perugia e i cinofili).

I poliziotti si sono divisi tra l’ascoltare il racconto di un giovane e quello di una donna, entrambi sostengono di essere la vittima di questi fatti e di essere stati aggrediti. Il tutto è successo intorno alle 17,30. Vista la situazione i poliziotti hanno deciso di portare in questura tutti e due per ricostruire l’accaduto e anche per prendere eventuali denunce. La presenza di così tante auto della polizia e agenti ha richiamato l’attenzione dei passanti che si interrogavano, preoccupati, di cosa fosse accaduto.

(Foto di Fabio Falcioni)