Ben 17 progetti per un totale di 2,4 milioni di euro. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha dato il via libera a un complesso piano di manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico, finalizzato alla partecipazione al bando Psr 2014-2022 nell’ambito del “sostegno a investimenti nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’ammodernamento o adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura – viabilità rurale in area cratere sisma 2016”.

Il bando rappresenta una grande opportunità in quanto prevede la copertura del 70% dell’intervento, mentre il restante 30% viene suddiviso in parti uguali tra i frontisti e l’ente. Le strade vicinali ad uso pubblico attenzionate sono: Mogliano 1, Casciano 1, Colbuccaro, Paterno , Monte San Pietrangeli II Tronco, Ripa Cardeto, Casciano, Mosè Perella, Fonte Brecce 3, Bore Chien , Fiastra, Monte Cavallo, Fermoni 1-2-4, Monte San Giusto 3, Cigliano, Fonte Barile e Massaccio.

«L’intervento è in linea con l’azione intrapresa da questa amministrazione, finalizzata alla costante e progressiva messa in sicurezza dei tratti di strada che si presentano ammalorati e in cattivo stato di conservazione», spiega il sindaco Giuliana Giampaoli.