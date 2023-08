di Marco Pagliariccio

Lasciare tutto e partire per realizzare il sogno di una vita: viaggiare intorno al mondo. È la coraggiosa scelta che hanno fatto Alessio Sacchi e Claudia Casisa, coppia civitanovese, che insieme ai due figli, rispettivamente di 2 e 6 anni, partirà a fine mese alla volta del Sudamerica. Dirigente del Comune di Porto San Giorgio lui, insegnante in un asilo nido di Civitanova lei, hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori per inseguire la loro più grande passione: quella per i viaggi.

«Abbiamo sempre viaggiato molto, sia quando eravamo solo io e mia moglie che con i bambini – racconta Sacchi – ma avevamo in testa diverse mete che, a causa dei nostri rispettivi lavori, sono difficili da raggiungere, come il Messico nei Giorni dei morti o le isole Galapagos a febbraio, il momento migliore per visitarle. Visto che è difficile raggiungere queste mete una alla volta abbiamo pensato di vederle tutte insieme con un lungo tour, una dopo l’altra. Non partiamo per fuggire, ma per scoprire».

Ma lungo quanto? Non ci hanno ancora pensato, potrebbe durare un anno o qualche mese. «Per ora la certezza è che partiremo il 28 settembre alla volta del Messico con un biglietto di sola andata e staremo lì per un paio di mesi – continua il dirigente civitanovese – da lì ci sposteremo in Costa Rica, dove vogliamo restare fino a Natale, poi da lì in avanti siamo ancora aperti alle varie possibilità. L’idea è quella di continuare verso il Sudamerica, passando dalla Colombia all’Ecuador e poi magari riuscire ad arrivare in Oceania. Però al momento non ci siamo dati dei limiti ben precisi, diciamo che l’orizzonte temporale che ci siamo dati è quello di stare via al massimo un anno. Poi dipenderà da come andrà e dalle esigenze dei bambini».

Già, i bambini. Per molti sarebbero un impedimento, quello di sradicarli dalla loro quotidianità e portarli a fare un viaggio intorno al mondo. Ma non per Alessio e Claudia, che anzi hanno anche aperto un sito, “4 Vite in Vacanza”, nel quale raccontano le loro esperienze e danno consigli anche e soprattutto a coloro che viaggiano con i propri figli al seguito: Miami, Dubai, Maldive, Egitto ma anche Salento, Toscana o il Conero. «Nei nostri viaggi, anche quando i bimbi erano piccolissimi, abbiamo capito che la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti è di gran lunga superiore alla nostra – aggiunge Sacchi – non li abbatte il fuso orario, non temono cibi che non hanno mai assaggiato, non li spaventa che gli altri bambini parlino una lingua diversa. Li guardiamo crescere in fretta e capiamo che questo è il momento di dedicarci completamente a loro, di trascorrere con loro tempo di qualità che spesso a causa del lavoro non abbiamo. Ci piace l’idea di vivere la quotidianità di luoghi così lontani da noi e di farlo con loro. Il sito nasce sia per metterci in gioco e dare consigli a coloro che magari sono spaventati dall’idea di viaggiare con i loro piccoli. Parliamo di esperienze, destinazioni, consigli, sia lontano che vicino da casa. Ricordo che andammo alle Maldive con il nostro primo figlio che era piccolissimo. La gente ci diceva “ma come fate con un bimbo così piccolo” e invece per noi è stato un piacere in più».